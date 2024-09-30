كولر يرفض تعيين مديراً للكرة في الأهلي

أكد خالد جاد الله نجم الفريق فريق الأهلي السابق أن تعيين عنصر جديد لمنصب مدير الكرة داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بات أمراً ضرورياً في الفترة المقبلة.

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وقال خالد جاد الله نجم الفريق فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" لابد من إعادة النظر في عدم وجود مدير للكرة في النادي الأهلي بعيدا عن سامي قمصان حتى يتفرغ للمهام الفنية مع القلعة الحمراء "

وتابع:" ما علمته أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأهلي يرفض تعيين أحد في منصب مدير الكرة بعد رحيل خالد بيبو عن الفريق الأحمر ".