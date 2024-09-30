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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

كولر يعنف ياسر إبراهيم ويهدده بالتجميد

كولر
كولر

 كشف الإعلامى خالد الغندور، أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تحدث مع ياسر إبراهيم عقب خسارة السوبر الإفريقي ضد نظيره الزمالك.

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وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"من الصعب مشاركة ياسر إبراهيم مع كولر مرة أخرى بشكل أساسي، بعد أدائه ضد الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي.

وتابع :"كولر كان حذر ياسر إبراهيم قبل المباراة، من العديد من الكرات أبرزها مراقبة المهاجمين جيدًا".

وأختتم حديثه قائلًا:"كولر تحدث مع ياسر إبراهيم بعد المباراة، وقال له أنه ناقش معه أكثر من مرة تركيزه على المهاجم قبل الكرات العرضية لكنه أيضًا فشل في قطع الكرة قبل أن تصل إلى ناصر منسي الذي أحرز هدف التعادل".

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