الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

جاد الله: عطية الله يتحمل الجزء الأكبر من هدف ناصر منسي

يحيي عطية الله
يحيي عطية الله

أكد خالد جاد الله نجم الفريق فريق الأهلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كان خارج الخدمة في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك في المباراة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

إقرأ أيضًا..

txt

يحيى عطية الله يتحدث عن أول نهائي مع الأهلي

وقال خالد جاد الله نجم الفريق فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:

" هناك أكثر من لاعب من فريق الأهلي كان خارج الخدمة ومن وجهة نظري أن يحيى عطية الله يتحمل الجزء الأكبر من هدف ناصر منسي في شباك محمد الشناوي يليه ياسر إبراهيم ".

وتابع:"محمد الشناوي يتحمل جزء بسيط من تسجيل هدف الزمالك في مرماه ببطولة كأس السوبر الإفريقي".

مواد متعلقة

متحف الحضارة يحتفل بمرور 110 عاماً على الحركة الكشفية والإرشادية بمصر

تفاصيل جلسة حوارية مُطولة لرئيس الوزراء مع عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين

الأوقاف توضح موضوع خطبة الجمعة القادمة "من أسباب الرزق الخفية.. التقوى"

أحمد كريمة يعلق على جدل فيلم الملحد (فيديو)

التعليم‭ ‬فى‭ ‬مصر‭.. ‬المشاكل‭ ‬والحلول‭ ‬المقترحة

كشف حساب حكومة مدبولي في 20 يوماً

بايدن.. «حكم السن»

الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

الجريدة الورقية