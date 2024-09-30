جاد الله: عطية الله يتحمل الجزء الأكبر من هدف ناصر منسي

أكد خالد جاد الله نجم الفريق فريق الأهلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كان خارج الخدمة في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك في المباراة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

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وقال خالد جاد الله نجم الفريق فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:

" هناك أكثر من لاعب من فريق الأهلي كان خارج الخدمة ومن وجهة نظري أن يحيى عطية الله يتحمل الجزء الأكبر من هدف ناصر منسي في شباك محمد الشناوي يليه ياسر إبراهيم ".

وتابع:"محمد الشناوي يتحمل جزء بسيط من تسجيل هدف الزمالك في مرماه ببطولة كأس السوبر الإفريقي".