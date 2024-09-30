الإثنين 30 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الجيش الإسرائيلي يستهدف أهدافا تابعة لحزب الله شرق لبنان

جرائم الاحتلال
جرائم الاحتلال

كشف الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين أنه ضرب أهدافا تابعة لحزب الله اللبناني في منطقة البقاع اللبناني شرق البلاد،  وفقا لما أوردته وكالة روسيا اليوم. 

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فرنسا: مقتل مواطن ثاني جراء الغارات الاسرائيلي على لبنان

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مجلس التعاون الخليجي يؤكد على سيادة لبنان واستقراره

وفي وقت سابق،  أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على عين الدلب بقضاء صيدا جنوبي لبنان إلى 32 قتيلا و53 جريحا.

وذكرت فرق الإنقاذ لا تزال تنتشل الجثث والجرحى من تحت ركام المبنى المستهدف في عين الدلب،  فضلا عن سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على بلدتي العباسية وحاروف جنوب لبنان.

وأشارت روسيا اليوم، إلى أنه بذلك يكون قد ارتفع العدد الاجمالي للضحايا اليوم إلى 57 قتيلا وأكثر من 80 جريحا بمجمل الغارات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية

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الجريدة الورقية