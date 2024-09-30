الجيش الإسرائيلي يستهدف أهدافا تابعة لحزب الله شرق لبنان

كشف الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين أنه ضرب أهدافا تابعة لحزب الله اللبناني في منطقة البقاع اللبناني شرق البلاد، وفقا لما أوردته وكالة روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على عين الدلب بقضاء صيدا جنوبي لبنان إلى 32 قتيلا و53 جريحا.

وذكرت فرق الإنقاذ لا تزال تنتشل الجثث والجرحى من تحت ركام المبنى المستهدف في عين الدلب، فضلا عن سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على بلدتي العباسية وحاروف جنوب لبنان.

وأشارت روسيا اليوم، إلى أنه بذلك يكون قد ارتفع العدد الاجمالي للضحايا اليوم إلى 57 قتيلا وأكثر من 80 جريحا بمجمل الغارات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية