مصيلحى بخوض انتخابات السله على مقعد الرئيس

قرر عمرو مصيلحي نائب رئيس اتحاد السله خوض إنتخابات الإتحاد المصري لكرة السلة علي مقعد الرئيس والتى قرر اتحاد اللعبة فى اجتماعه الأخير عقدها يوم 15 نوفمبر القادم مع قائمة سيتم الإعلان عنها خلال أيام .

وعقد مجلس الإدارة جلس منذ ساعات تم خلالها تحديد موعد الانتخابات على أن يتم مراسلة الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية لاخطارها بالموعد.ويبلغ عدد الهيئات التى لها حق الحضور والتصويت فى انتخابات اتحاد السلة 39 هيئة رياضية.

يذكر أن انتخابات الاتحادات والهيئات الرياضية يتم الانتهاء منها قبل نهاية ديسمبر من العام الجارى

ومن المقرر أن يدخل عمرو مصيلحي الانتخابات في الفترة المقبلة، مع قائمة سيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة قادمة