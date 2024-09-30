الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

مصيلحى بخوض انتخابات السله على مقعد الرئيس

عمرو مصيلحى
عمرو مصيلحى

 قرر عمرو مصيلحي نائب رئيس اتحاد السله خوض إنتخابات الإتحاد المصري لكرة السلة علي مقعد الرئيس والتى قرر اتحاد اللعبة فى اجتماعه الأخير عقدها يوم 15 نوفمبر القادم مع قائمة سيتم الإعلان عنها خلال أيام .

 وعقد مجلس الإدارة جلس منذ ساعات تم خلالها تحديد موعد الانتخابات على أن يتم مراسلة الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية لاخطارها بالموعد.ويبلغ عدد الهيئات التى لها حق الحضور والتصويت فى انتخابات اتحاد السلة 39 هيئة رياضية.

يذكر أن انتخابات الاتحادات والهيئات الرياضية يتم الانتهاء منها قبل نهاية ديسمبر من العام الجارى

ومن المقرر أن يدخل عمرو مصيلحي الانتخابات في الفترة المقبلة، مع قائمة سيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة قادمة

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