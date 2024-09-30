كيفية تحرير وحذف جهات الاتصال في جوجل

تعد إدارة جهات الاتصال الخاصة بك ضرورية للحفاظ على تنظيمها ، وجهة اتصال جوجل تجعل من السهل الحفاظ على دفتر العناوين الخاص بك. سواء كنت بحاجة إلى تحديث تفاصيل شخص ما أو إزالة جهات الاتصال القديمة ، فإن العملية سريعة وسهلة. لذا ، إذا كنت بحاجة أيضًا إلى تحديث أو إزالة جهة اتصال من قائمة جهات الاتصال من Google؟ اتبع هذه الخطوات البسيطة لتحرير أو حذف جهات الاتصال بسهولة.



لتحرير أو حذف جهات الاتصال في جهات اتصال Google ، اتبع هذه الخطوات:

تحرير جهة اتصال:

افتح جهات اتصال Google: انتقل إلى commonss.google.com أو افتح تطبيق Google Licains على جهازك.

ابحث عن جهة الاتصال: ابحث عن جهة الاتصال التي تريد تحريرها باستخدام شريط البحث.

انقر على جهة الاتصال: انقر فوق اسم جهة الاتصال لفتح ملفهم الشخصي.

تحرير المعلومات: قم بإجراء التغييرات اللازمة على معلوماتهم ، مثل الاسم ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني ، إلخ.

حفظ التغييرات: انقر فوق الزر "حفظ" لتطبيق التغييرات الخاصة بك.

حذف جهة الاتصال:

افتح جهات اتصال Google: انتقل إلى commonss.google.com أو افتح تطبيق Google Licains على جهازك.

ابحث عن جهة الاتصال: ابحث عن جهة الاتصال التي تريد حذفها باستخدام شريط البحث.

انقر على جهة الاتصال: انقر فوق اسم جهة الاتصال لفتح ملفهم الشخصي.

حذف جهة الاتصال: انقر فوق الزر "More" (ثلاث نقاط) وحدد "DELETE".

تأكيد الحذف: تأكد من أنك تريد حذف جهة الاتصال.

ملاحظة: حذف جهة اتصال دائم. بمجرد حذف جهة اتصال ، لا يمكنك استرداده.