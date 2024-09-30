تايوان: الصين تُجري مناورات عسكرية تشمل إطلاق صواريخ

ذكرت وسائل الإعلام في تايوان بأن الجيش الصيني أجرى مناورات عسكرية واسعة النطاق، شملت إطلاق صواريخ، في عدد من المناطق في البلاد، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



وحسب معطيات وزارة الدفاع التايوانية، التي نقلتها وكالة الأنباء المركزية في تايوان، فإن القوات الصاروخية للجيش الصيني بدأت بإطلاق صواريخ صباح الأحد في ما لا يقل عن 4 أقاليم صينية، هي إقليم منغوليا الداخلية الذاتي الحكم ومقاطعتا قانسو وتشينغهاي في وسط الصين وكذلك إقليم شينجيانغ الذاتي الحكم في شمال غربي البلاد.

وذكرت الوكالة أن القوات المسلحة في تايوان تتابع الأوضاع، وأن قوات الدفاع الجوي في الجزيرة في حالة الاستعداد.

ويأتي ذلك بعد تنفيذ الصين تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات في المحيط الهادئ يوم 25 سبتمبر الجاري، ما أصبح أول تجربة من نوعها منذ 44 عاما.