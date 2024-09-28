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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

وزير خارجية الصين يؤكد التزام بلاده بموقف موضوعي ومنصف من القضية الأوكرانية

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانج يي

 

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي،أن بلاده التزمت دوما بموقف موضوعي ومنصف من القضية الأوكرانية، وأيدت إجراء محادثات السلام، وانحازت بحزم إلى السلام .

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وقال وانج - خلال اجتماع وزاري لمنصة "أصدقاء السلام" بشأن الأزمة الأوكرانية حسبما ذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم السبت إنه مع دخول الأزمة الأوكرانية عامها الثالث، فإن نيران الصراع ما زالت تنتشر، وخطر اتساعه يزداد، كما تبعث مستجدات الوضع على القلق .

وأكد وزير الخارجية الصيني أنه عند الاختيار بين الحرب والسلام، ينبغي أن يختار العالم بحسم السلام، مضيفا أن المجتمع الدولي يجب أن ينحاز إلى جانب السلام ويهيئ الظروف لتحقيقه ويناضل لتعزيز الآمال في إحلال السلام .

وأضاف وانج، أنه عند الاختيار بين المصالحة والكراهية، فإن العالم ينبغي أن يختار المصالحة؛ وعندما يتعلق الأمر بالاختيار ما بين الحوار والمواجهة، يجب أن يختار العالم الحوار، معبرا عن أمله في أن تدرس الأطراف المعنية استئناف محادثات السلام في وقت مناسب .

ولفت إلى أن منصة "أصدقاء السلام" بشأن الأزمة الأوكرانية ليست معنية بالانحياز لأي طرف في الصراع، أو تعزيز المواجهة بين التكتلات، أو استبدال منصات قائمة بالفعل؛ داعيا إلى الاعتماد على الأمم المتحدة وإلى تعاون المزيد من دول الجنوب العالمي لإعلاء أصواتها الموضوعية والمتوازنة والعقلانية . 

جدير بالذكر أن مجموعة "أصدقاء السلام" عقدت أمس /الجمعة/ أول اجتماع لها في نيويورك تحت قيادة الصين والبرازيل، والرسالة الرئيسية للمجموعة هي الحاجة الملحة لبدء مفاوضات سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

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