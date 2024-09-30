كيفية عمل اختصار شاشة قفل iPhone
يتيح لك إنشاء اختصار شاشة قفل مخصص على جهاز iPhone الوصول بسرعة إلى التطبيقات أو تنفيذ الإجراءات مباشرة من شاشة القفل. مع تطبيق اختصارات iOS ، يمكنك إعداد الأتمتة والإجراءات الشخصية لتبسيط مهامك اليومية. إليك كيف يمكنك عمل اختصار شاشة القفل:
افتح تطبيق الاختصارات: ابحث عن تطبيق الاختصارات على شاشتك الرئيسية أو ابحث عنه باستخدام Spotlight Search.
قم بإنشاء اختصار جديد: انقر فوق الزر "+" في الزاوية العلوية اليمنى لإنشاء اختصار جديد.
إضافة الإجراءات: انقر فوق "إضافة إجراء" وابحث عن الإجراء المحدد الذي تريد تنفيذه. على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في تشغيل أغنية معينة ، فابحث عن "تشغيل الموسيقى".
تكوين الإجراء: قدم التفاصيل اللازمة للإجراء. على سبيل المثال ، إذا كنت تعزف أغنية ، فستحتاج إلى تحديد عنوان الأغنية أو الفنان.
تعيين إلى شاشة القفل: بمجرد إضافة الإجراء ، انقر فوق النقاط الثلاثة في الزاوية اليمنى العليا من الاختصار وحدد "إضافة إلى الشاشة الرئيسية".
تخصيص اختصار: يمكنك تخصيص أيقونة واسم الاختصار قبل إضافته إلى شاشتك الرئيسية.
الآن ، يمكنك ببساطة النقر على الاختصار على شاشة القفل لأداء الإجراء المطلوب.