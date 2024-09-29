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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

المثلوثي: هذا سر الفوز بالسوبر الإفريقي..واللعب للزمالك شرف لأي لاعب

حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي

أكد حمزة المثلوثي، نجم نادي الزمالك، أن لاعبي الفريق تعرضوا لانتقادات لاذعة قبل مباراة السوبر الأفريقي، مشددا على أنهم تحمسوا للفوز باللقب بسبب ذلك.

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وقال المثلوثي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "ما تعرضنا له قبل المباراة من تصريحات لا تليق بكرة القدم على الاطلاق جعلنا نتعهد جميعا بالفوز باللقب وهو الأمر الذي تحقق في المباراة".

وأضاف: "هناك انسجام كبير بين لاعبي الزمالك واللعب في القلعة البيضاء شرف لأي لاعب".

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