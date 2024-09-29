المثلوثي: هذا سر الفوز بالسوبر الإفريقي..واللعب للزمالك شرف لأي لاعب

أكد حمزة المثلوثي، نجم نادي الزمالك، أن لاعبي الفريق تعرضوا لانتقادات لاذعة قبل مباراة السوبر الأفريقي، مشددا على أنهم تحمسوا للفوز باللقب بسبب ذلك.

وقال المثلوثي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "ما تعرضنا له قبل المباراة من تصريحات لا تليق بكرة القدم على الاطلاق جعلنا نتعهد جميعا بالفوز باللقب وهو الأمر الذي تحقق في المباراة".

وأضاف: "هناك انسجام كبير بين لاعبي الزمالك واللعب في القلعة البيضاء شرف لأي لاعب".