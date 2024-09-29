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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

خالد الغندور: ترشيح 4 أسماء لتولي منصب مدير الكره

خالد الغندور
خالد الغندور

كشف الإعلامى خالد الغندور، ترشيح  4 أسماء لتولي منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي بعد الخسارة ضد الزمالك في نهائي السوبر الإفريقي.

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وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"لجنه الكرة استقرت على ضرورة وجود مدير كرة بالنادي الأهلي خلال الفترة الماضية، رغم عدم رغبة كولر المدير الفني للفريق في ذلك".

وتابع :"مختار مختار تحدث مع كولر وهو في السعودية عن رجوع سيد عبد الحفيظ لكن إدارة الأهلي رفضت هذا الاقتراح".

وأختتم حديثه قائلًا:"المرشحين لهذا المنصب هم عماد متعب وعلاء ميهوب بالإضافة إلى وليد صلاح ومحمد رمضان.

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