خالد الغندور: الزمالك زعيم إفريقيا وجوميز صنع الفارق بأقل الإمكانيات

تحدث خالد الغندور نجم الزمالك السابق على فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض بالسوبر الأفريقي أمام غريمه التقليدي الأهلي.

وقال خالد الغندور في برنامج ستاد المحور، المباراة على المستوى الفني بم تمكن الأفضل على الإطلاق ولكن نجح الزمالك في السيطرة على معظم مجريات اللقاء.

وأضاف نجم الزمالك السابق، الأهلي يمتلك كوكبة كبير من النجوم بل يمتلك "منتخب" مثل حسين الشحات ومحمد الشناوي وإمام عاشور وبيرسي تاو ووسام أبو علي، عكس الزمالك اللذي يعاني الفترة الأخيرة.

وواصل الغندور، محمود بنتايك جاء بشكل مجاني ومن دوري الدرجة الثانية الفرنسي ومع ذلك ظهر بشكل كبير وأفضل من يحيى عطية الله نجم منتخب المغرب.

وتابع، الزمالك احترم الأهلي لذلك نجح في الفوز عليه، ولكن الأحمر بنجومه القدماء وجماهيره ومديره الفني لم تحترم الأبيض وخسروا اللقاء.

وأكد الغندور، جوميز مدرب بطل لإنه صنع فريقًا قويًا بإقل الإمكانيات عكس كولر الذي توفر له كل شيء، ولو طلب السويسري "لبن العصفور" سيحصل عليه.

وشدد، أهنئ محمد عواد رجل المباراة رغم ابتعاده عن المشاركة ولكنه ظهر بمستوى رائع وتصدى لركلة جزاء.

واسطرد، ما فعله عمر كمال ورامي ربيعة "عيب" خاصًة إنهم نجوم كبار وكان عليهم احترام الزمالك وجماهيره.

واختتم، الزمالك حاليًا زعيم إفريقيا، لإنه حقق الكونفدرالية والسوبر الإفريقي، والأهلي حقق دوري الأبطال فقط.