أطعمة تحمي من فيروسات الخريف

حددت الدكتورة نوريا ديانوفا خبيرة التغذية المدير التنفيذي لمركز بحوث "التغذية الصحية"، المنتجات والأطعمة التي يجب إدراجها في النظام الغذائي في الخريف.

ووفقا لها، يجب أولا إضافة منتجات منخفضة السعرات الحرارية: اليقطين، الجزر، البنجر، لأنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين А والبيوفلافونويدات التي تعزز منظومة المناعة وتحسن الرؤية وحالة الجلد، كما تحتوي على الألياف الغذائية التي تعتبر غذاء مثاليا لميكروبيوم الأمعاء.

وتشير إلى أنه يجب أن يحتوي النظام الغذائي اليومي على:

- الفواكه والثمار، مثل الحمضيات والكيوي وغيرها لأنها مصدرا مهما لفيتامين С والألياف الغذائية. وكذلك الموز لأنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يؤثر إيجابيا في عمل القلب. أما الثمار فغنية بفيتامينات C، A، E، ومجموعة فيتامين В والبيوفلافونويد، وهذه جميعها تعزز منظومة المناعة.

- الأسماك الدهنية، تعتبر أسماك الماكريل والرنجة مصادر ممتازة للحصول على أحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة وبروتينات تقوي منظومة المناعة وتحسن حالة الجلد وعمل القلب.

- المكسرات والبذور، تعتبر هذه المنتجات مصادر جيدة للدهون الصحية بما فيها أحماض أوميغا-3 الدهنية والفيتامينات والعناصر المعدنية وخاصة المغنيسيوم والزنك التي تدعم الجهاز العصبي ومنظومة المناعة في الطقس البارد.

- الفواكه المجففة والتمور، المشمش والخوخ والبرقوق والزبيب الأسود هي أفضل بديل للسكر، وبالإضافة إلى ذلك تحتوي على الفيتامينات والعناصر المعدنية والألياف الغذائية.

الأطعمة المخللة والمخمرة، الملفوف والبنجر والجزر هي أطعمة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بفيتامين С وحمض اللبنيك ولها خصائص مطهرة. وتساعد هذه الخصائص على امتصاص وتركيب فيتامينات مجموعة В.