محافظ البحيرة تستقبل وفد المنطقة الأزهرية والأوقاف

أكدت الدكتورة چاكلين عازر - محافظ البحيرة، على الدور الوطنى الكبير لمؤسسة الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف فى إعلاء قيم التسامح والمحبة والسلام بين أبناء الوطن الواحد، مشيدة بدورهم البارز والريادي كمنارة لنشر تعاليم ومبادئ الدين الإسلامي السمحة، بالإضافة إلي دورهم التوعوي فى نشر ما تقوم به الدولة من إنجازات فى شتى القطاعات، مشيرة إلي أن الأزهر الشريف من خلال دوره العلمى قد نال ثقة الكثير من الشعوب حول العالم، فضلا عن دوره التاريخي إلي جانب كافة مؤسسات الدولة المصرية فى الحفاظ والذود عن هوية الوطن.

جاء ذلك خلال إستقبالها وفد المنطقة الأزهرية، ومديرية الأوقاف بالبحيرة، بحضور الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء حسن موافى، السكرتير العام للمحافظة، وكان على رأس الوفد كلا من فضيلة الشيخ الدكتور منصور أبو العدب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، والدكتور السيد عبد المجيد، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ حمدى الأطرش، مدير منطقة وعظ البحيرة الأزهرية، والشيخ شعبان جلال، رئيس اللجنة النقابية.

وقدم الوفد التهنئة إلي الدكتورة چاكلين عازر، متمنين لها التوفيق والسداد فى أداء مهام مسئوليتها، مؤكدين على الدعم الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنمية كافة ربوع الجمهورية من أجل بناء الدولة والانسان وترسيخ الهوية المصرية.

كما أشاد وفد المنطقة الأزهرية ،ومديرية الأوقاف ،بالجهود التنموية المبذولة على أرض المحافظة فى شتى القطاعات، لا سيما فى قطاع البنية التحتية والمشروعات المعنية بتوسيع مظلة الرعاية الصحية والتنمية البشرية وقطاع التعليم، مما سيكون له الأثر فى الارتقاء بمستوي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الرضا لدي المواطن البحراوي.

ومن جانبهم أشار الحضور من الوعاظ وممثلى لجان الفتوى، أنه ضمن فعاليات مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية" سيتم خلال المرحلة المقبلة تكثيف الحملات التوعوية للتعريف بحجم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض البحيرة، وكذا جهود الدولة المصرية المتنامية فى كافة المجالات الرامية لتحسين حياة المصريين، بالإضافة إلي تنفيذ الندوات والمؤتمرات التوعوية حول سبل مكافحة ومجابهة الظواهر السلبية بالمجتمع وتحذير المواطنين منها، وإلقاء الضوء على الإيجابيات والتشجيع على انتهاج واتباع السلوكيات الحسنة التي تعكس أخلاقيات المجتمع المصري.

كما أشاروا إلي أنه سيتم خلال شهر أكتوبر، تنفيذ مؤتمر للإحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تلك الذكرى التي يحتفي بها كافة المصريين لإنتصارات قواتنا المسلحة، والذي لم يكن مجرد انتصار عسكرى وحسب، وإنما ‘نتصار حضارى بكل معاني الكلمة، فقد أعطي المصريون العالم دروساً لا تنتهي من الإصرار والعزيمة والرغبة في النجاح والنصر.