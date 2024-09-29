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الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

الداخلية تضبط مصنعين لتدوير المخلفات البلاستيكية والمخصبات الزراعية بدون ترخيص

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مصنعين لتدوير المخلفات البلاستيكية وتصنيع المخصبات الزراعية بالقليوبية "بدون ترخيص".

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الداخلية تُشمع مصنعي بلاستيك مُخالفين للقانون


أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (مالكى مصنعين عشوائيين "بدون ترخيص" - كائنين بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وإستخدامها فى تصنيع خام البلاستيك بدون موافقة من الجهات المعنية وكذا إنتاج وتصنيع المخصبات الزراعية المغشوشة والمصنعة بإستخدام مواد خام "مجهولة المصدر" وبالمخالفة للقانون وطرح المنتج النهائى بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافهما وأمكن ضبط مالكى المصنعين.. وعثر بداخل المصنعين على (50 طن مواد خام "هوالك مخلفات بلاستيكية - 15 طن منتج نهائى لخرز البلاستيك المصنع من مخلفات معاد تدويرها - 60 طن مواد خام - 25 طن منتج نهائى لمخصبات زراعية مغشوشة – 2 خط إنتاج كامل غير مرخص).


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى وإدارة
المصانع غير المرخصة لتصنيع وإنتاج الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية وتدوير المخلفات.

الجريدة الورقية