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الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

استخراج أكثر من 4 آلاف بطاقة.. الداخلية تواصل إيفاد قوافل الأحوال المدنية

بوابة الوفد الإلكترونية

يواصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى والمُصدرات المُميكنة. 

 

واستهدفت القوافل نطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا - أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية) .. حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (4281) بطاقة رقم قومى ، وعدد (26774) مصدراً مميكناً.
 

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كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية ، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين.

 وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل عدد (931) بطاقة رقم قومى وعدد (145) مصدراً مميكناً.

 

 كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات
لعدد (45) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة
لإستخراجها وتسليمها لهم.

استخراج أكثر من 4 آلاف بطاقة.. الداخلية تواصل إيفاد قوافل الأحوال المدنية
استخراج أكثر من 4 آلاف بطاقة.. الداخلية تواصل إيفاد قوافل الأحوال المدنية
استخراج أكثر من 4 آلاف بطاقة.. الداخلية تواصل إيفاد قوافل الأحوال المدنية

كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على
العاصمة الإدراية وعدد من(الجهات الحكومية - النوادى الخاصة) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها
وتسليمها لعدد (245) مواطن ومواطنة.


بالإضافة إلى مواصلة إستقبال بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من
مصدرات القطاع وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (414) مواطن ومواطنة.


وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم
للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق
الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

 

جاء ذلك إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية
وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

الجريدة الورقية