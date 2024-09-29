نادر السيد يعدد أسباب فوز الزمالك على الأهلي

كشف نادر السيد، لاعب الزمالك والأهلي السابق، السبب الحقيقي وراء تتويج الفارس الأبيض بالسوبر الأفريقي، في المباراة التي لُعبت الجمعة الماضية بالمملكة العربية السعودية.

وأكد نادر السيد، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض كلمة السر في تطوير مستوى العديد من اللاعبين.

وقال السيد في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي"، المذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز كان رائعًا وموفقًا في طريقة اللعب والتشكيل والتغييرات أيضًا، وصفقات الزمالك ظهرت بصورة جيدة وخاصة محمود بنتايك".

وأضاف: "مجلس الزمالك تعاقد مع صفقات مميزة للغاية رغم الظروف الصعبة التي مر بها النادي، ومحمد عواد قدم مستوى مميزًا للغاية في اللقاء".

وكان الزمالك نجح في تحقيق الفوز على الغريم التقليدي بركلات الترجيح في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، والتي شهدها ملعب “المملكة اَرينا” بالمملكة العربية السعودية الجمعة الماضية.