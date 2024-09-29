الحوار الوطني يستعرض أوجه الدعم المباشر التي تقدمها الدولة لمواطنيها

استعرضت الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني أوجه الدعم المباشر التي تقدمها الدولة لدعم مواطنيها، والتي تشمل تقديم المساعدات المالية، دعم السلع الأساسية، تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها الكثير، وذلك في ضوء حرص الحوار الوطني على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال تسليط الضوء على جهود الدولة المستمرة في تقديم الدعم للمواطنين.

وأوضحت الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني أن هذه الجهود التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى المعيشة لجميع الفئات المستحقة.