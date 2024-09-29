وزير الطيران يلتقي بعدد من مسؤولي شركات البالون الطائر لمناقشة أوجه التعاون

التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بعدد من مسئولى شركات البالون الطائر وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، وبحضور الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني .

حيث تناول اللقاء استعراض نظم التشغيل الحالية وأثرها على مستويات الأداء كما تم الإطلاع على كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه نشاط البالون الطائر من خلال الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات والتي تهدف إلى دعم وتطوير هذا النشاط في ضوء التحديات الراهنة.

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني على أهمية التنسيق والتعاون الدائم بين جميع الشركات للوقوف أولا بأول على طبيعة التشغيل الحالي ودفع آليات تطويره بما يتناسب مع حجم وأهمية الطلب على هذا النشاط، مشيرًا إلى ضرورة توحيد الجهود ووضع آلية عمل موحدة وأكثر فاعلية لكافة الشركات العاملة فى هذا المجال ، مع الإلتزام بجميع معايير السلامة الجوية وأمن الطيران وبما يتماشى مع المواصفات الدولية المُطبقة في هذا المجال.

وفي نهاية اللقاء، أكد وزير الطيران المدني على ضرورة العمل المشترك لإيجاد حلول فعالة ومناسبة تحقق المصلحة العامة وتكفل الإرتقاء والنهوض بهذا النشاط بشكل مستدام،، مشددًا على أن تكون سلطة الطيران المدني هي الجهة المسئوله عن المراجعة والتفتيش باتباع إجراءات السلامة في ضوء المعايير العالمية المطبقة في هذا الشأن؛ بما يساهم في رفع القدرة التنافسية العالمية ويحقق فرص واعدة لهذا النمط لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، ولضمان أعلى معدلات السلامة والأمان وفقا لتشريعات ولوائح سلطة الطيران المدني المصري.

ومن جانبهم، أعرب مسئولى شركات البالون الطائر عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الطيران المدني في وضع سياسات وحلول داعمة لخلق بيئة عمل أكثر إيجابية تحقق نتائج مرجوة لجميع الشركات،، مشيدين بالتعاون الوثيق والفعال مع ممثل الشركة المصريه للمطارات كونها الجهة المسئولة عن أرض إقلاع البالون ولدوره الداعم في تقديم كافة التسهيلات اللازمه لهم .