كلام فى الهوا

الأحد 29/سبتمبر/2024 - 08:29 م 9/29/2024 8:29:48 PM

«اللى شايل قربة مخرومة تخُر عليه» مثل شعبى كثيراً ما يقوله الناس تحذيراً وتنبيهاً لهذا الشخص الذى يقبل القيام بعمل دون دراسة، ويقوم به بدافع «الغل» لا أكثر. الأمر الذى تترتب عليه نتائج كارثية عليه وعلى المكان الذى تَصدر لإدارته.

هذا الغِل والحقد على الناس الذين سبقوه فى هذا العمل، هو الذى يثقل عليه الحمل، ويفسد به فكره ويشغل به باله وتكثُر همومه.

فالذى يعجبه جهله يظل حاملاً بحمل خبيث لا يشفى منه، ويتولد داخله رغبة فى الانتقام، حتى لو سكت هؤلاء وابتعدوا عنه، فهو دائماً يضع الذى يقوم به فى مقارنة معهم.

هو داء لو تعلمون قاسٍ على الحمل، فالنفس تمتلئ بالكثير من العلل، فسلامة الصدور أهنأ لنا من حمل قربة «مخرومة» تعوقه عن المجد الذى يحلم به، فلا ينعم بالرضا ولا ينام قرير العين. ولكن للأسف لا أمل فى تفهمه حقيقة ما هو فيه، هو يبحث الآن عن طوق نجاة ينقذه، وهو داخل على مرحلة جديدة هى مرحلة إعادة الاختيار، لأنه ما زال يعتقد أن الشمس لا تشرق إلا لما هو يفتح لها شباكها، رغم أن نور الشمس ساطع، ولكنه لا يراه من كثرة المياه الساقطة من «خُرم القربة».

لم نقصد أحداً!!