الأحد 29/سبتمبر/2024 - 08:24 م 9/29/2024 8:24:53 PM

اذا أتحدت الدول العربية النتيجة 5 تريليونات و 990 مليار دولار إجمالي الناتج القومى المحلي يصبح في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي المساحة الإجمالية للمنطقة هتكون 13 مليونًا و500 ألف كيلو متر مربع وبكده تحتل المرتبة الثانية بعد روسيا الاتحادية عدد السكان هيبقى 385 مليون نسمة وده بيخلينا في المرتبة الثالثة بعد الصين والهند الجيش العربي يتكون من أربعة ملايين جندي 9000 طيارة مقاتلة حربية 4000 طيارة هليكوبتر 19,000 دبابة 51 ألف سيارة حربية 64 مليون هكتار أراضي صالحة للزراعة في السودان بس بتنتج سنويا 760 مليون طن قمح امسك اعصابك 370 مليون رأس من البقر تقريبًا بمعدل بقرة لكل مواطن 410 ملايين رأس خرفان 850 مليون دجاجة الطاقة الشمسية بتغطية 8% فقط من الصحراء الليبية وده بيكفي الاحتياج كامل الكرة الأرضية من الكهرباء 24 مليون برميل يومياً انتاج الاتحاد الدول العربية من النفط وده يعادل 32% من إجمالي الانتاج العالمي 29 مليار دولار سنويا قيمة الزكاة 2.5 في المئة من اجمالي الأموال المحفوظة دون تشغيل أموال الزكاة فقط تجعلنا نبني من أموال الزكاة كل سنة كل سنة 25 مدينة 10 مستشفيات 20 مدرسة ثلاث مرات سبع جامعات لو اتحد العرب هذا بخلاف حجم التجارة البينية المهول ما تكلمنا عن عروض سياحية لا يمكن تخيله شواطئ اثار غابات سفارى وخلافه.

ستحتل الدول العربية المكانة القوية وسوف تمتلك منافذ بحرية متنوعة ومهمة جدًا على المستوى الاستراتيجي حيث إنها تطل على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي والمحيط الاطلسي وستكون الحاكمة لأكثر المنافذ البحرية والبرية أهمية عالميًا كمضيق هرمز ومضيق باب المندب بالإضافة إلى مضيق جبل طارق وقناة السويس ما سيعزز حضورها دوليًا لاسيما مع امتلاكها الجيش الأكبر في العالم سيتجاوز تعداده 4 ملايين جندى بموازنة دفاعية مهولة تتجاوز 122 مليار دولار أمريكي ترسانة عسكرية ضخمه تضم آلاف الطائرات الحربية والآليات العسكرية المتطورة من المحيط الاطلسي وحتى الخليج العربي. 475 مليون نسمة أي انها ستحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث التعداد السكاني بعد الصين والهند وسوف يتجاوز دخل الفرد الواحد فيها 7500 دولار أمريكي كما سيقترب الناتج المحلي الاجمالي من 6 تريليونات دولار ما يضع الولايات العربية المتحدة في مقدمة الدول عالميا على المستوى الاقتصادي لاسيما مع استحواذها على حصة كبيرة من الانتاج النفطي في العالم ستصل لحوالي 32% وإنتاجها لما يقارب 15% من الغاز المنتج عالميا في الوقت الذي ستمتلك فيه الدولة اراضى صالحة للزراعة تتجاوز 600,000 كيلومتر مربع لتكون بذلك أكبر اللاعبين في الانتاج والأمن الغذائي عالميا واحد حيث ستكون معقلا عالميا لجميع أنواع السياحة بدلا من السياحة الدينية المتمثلة بمدن عديدة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس وكربلاء مرورا بالسياحة التاريخية المتمثلة بالأهرامات وثلثى أثار العالم ومسار العائلة المقدسة في مصر ومدينة البتراء في الأردن وغيرها الكثير وصولا للسياحة الترفيهية التي ستحتل مصر ومدن الخليج الصدارة فيها كونها معقلاً للحداثة والأنشطة المتنوعة ناهيك عن المكانة المرموقة التي ستحتاجها في السياحة الشاطئية والمائية لضمها محيطات وبحارًا وأنهارًا عديدة كالمحيط الاطلسي والبحر المتوسط ونهر النيل لتكون الولايات العربية المتحدة. بذلك الوجهة السياحية الأولى عالميا لملايين السياح والمكانة الدولية والاقتصاديه والعسكريه انها مصر الدولة التي ستكون موجودة لو قررت الدول العربية أن تتحد لتصبح الولايات العربية المتحدة من وجهة نظرك هل ستتحدد الدول العربية والإسلامية يومًا ما؟