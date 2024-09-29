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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الإسكان ومحافظ الأقصر يتابعان سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة طيبة الجديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، محافظ الأقصر، محطة تنقية مياه الشرب، بمدينة طيبة الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمحطة، ورافقهما الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والمهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.


وتجول وزير الإسكان ومحافظ الأقصر، بالمكونات المختلفة لمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة طيبة الجديدة، للاطمئنان على جودة مياه الشرب المنتجة، والالتزام بالمعايير القياسية لأعمال التشغيل والصيانة، للحفاظ على حالة المحطة، كما اطلعا على نتائج التحليل الدورى لعينات المياه المنتجة، بمعمل المحطة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.


كما تابع الشربيني، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، موقف توافر قطع الغيار اللازمة للمحطة، والمواد الكيميائية اللازمة للتحليل الدورى لعينات المياه المنتجة بمعمل المحطة، وتم تقديم الشكر للعاملين والفنيين القائمين على أعمال التشغيل والصيانة، وحثهم على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة بأعلى جودة، للحفاظ على حالة المحطة، وضمان استدامة تقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة.

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