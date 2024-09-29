كولوفسكي يُعمق جراح مانشستر يونايتد

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد أمام نظيره توتنهام، في المباراة التي تُجرى حاليًا، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

نجح كولو كولوفسكي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام، في تعميق جراح مانشستر يونايتد، بعدما سجل الهدف الثاني في شباك الشياطين الحمر في الدقيقة 47 من عمر الشوط الثاني.

وكان الشوط الأول من موقعة مانشستر يونايتد وتوتنهام قد انتهى بتقدم السبيرز بهدف نظيف، أحرزه اللاعب برينان جونسون في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

وكان مانشستر يونايتد، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: آندريه أونانا.

الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت.

الوسط: مانويل أوجارتي - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - ماركوس راشفورد - جوشوا زيركزي.