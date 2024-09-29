مدرب سموحة الأسبق: شيكابالا موهبة كبيرة ولكن ينقصه الثبات الانفعالي

قال الكابتن محمود إسماعيل، مدرب نادي سموحة الأسبق، إن رامي ربيعة كان من المتوقع أن يترك الأهلي بأمر من موسيماني والأمضاء للمقاولون العرب، متابعًا: "كان موسيماني هيمشيه وهيمضي للمقاولين، ولكن هناك إيمان بالنفس في تحويل الأشياء السلبية للإيجابية، موسيماني لما مشي رامي ربيعة اشتغل على نفسه كويس وبقى أساسي في منتخب مصر.

وأضاف “إسماعيل”، خلال لقائه مع قناة “الشمس”، أن إدارة النادي الأهلي كانت متمسكة برامي ربيعة باعتباره ابنًا من أبناء النادي وأنه مظلوم مع موسيماني، معقبًا: "ربيعة انطلق بعد ما موسيماني مشي وبقى منضبط في التدريب وبقى كابتن الفريق وبقى حاجة تانية خالص وبيحرز أهداف للأهلي والمنتخب".

وأشار إلى أن شيكابالا موهبة كبيرة ولكن ما ينقصه الثبات الانفعالي وعدم الاحتكاك مع الجمهور، متابعًا: "أنا حطيته في تشكيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الاحتياطي، لأن الجماهير بتتشعلق فيه وممكن ينزل في الدقائق الأخيرة، لأنه صعب ماتش سوبر أحط شيكابالا مع أعمار لاعبي الأهلي".

ولفت إلى أن طاهر محمد طاهر لاعب جيد ولكن عليه السير على الثبات، معقبًا: "لاعب جاي منه بس ينضبط"، أما عن الكابتن محمود الخطيب قال: "أسطورة كبيرة وفخر لأي رياضي في مصر، مين زملكاوي أو إسماعلاوي مش بيحب الخطيب، شخصية محترمة".

وعن أحمد شوبير قال: "ده اللي نظم مع مدحت شلبي الخطوط العريضة اللي الناس بتمشي عليها في التوك شو، دا ناظر الإعلام، وحبيبي ومعرفة شخصية وبنتعلم منه"، وعن أحمد فتحي قال: "لاعب مخلص وأدي للنادي الأهلي ومنتخب مصر ومفيش حد في مصر بيختلف عليه".

وأشاد بالشيخ ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية قائلًا: "عمل طفرة كبيرة في السعودية وموسم الرياض وبوجه له التحية، أنظار العالم كلها بتبص على السعودية، ويعرف حجم الأهلي والزمالك وجمهور مصر".