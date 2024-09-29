دعاء زهران: القيادة السياسية قادرة على اتخاذ القرارات التي تحمي وتحافظ على أمن مصر القومي

ثمنت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني بإيلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية في فاعليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة، في ظل التطورات شديدة الخطورة التي يمر بها إقليمنا كله منذ العدوان الإسرائيلي الدموي على غزة، والتي تعقدت وزادت حدتها خلال الأيام الأخيرة بعد العدوان الإسرائيلي مكتمل الأركان على لبنان.

وأكدت زهران، أن حماية أمن مصر القومى هي أولية قصوي للقيادة السياسية المصرية فى الفترة الحالية، موضحة أن المنطقة الأن مشتعلة ويجب التعامل مع هذا الوضع بحكمة ورصانة شديدة ، وهذا ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كل تحركات مصر الخارجية.

وأشارت إلى أن الأزمات الخارجية المتلاحقة التى تحدث تحديدا فى بلدان الجوار المحيطة بنا، أكدت على قدرة القيادة السياسية فى اتخاذ القرارات التى تهدف لإعلاء مصلحة الوطن فى المقام الأول ومصلحة ملايين المصريين، الذين أدركوا منذ اللحظة الأولى حجم المسؤولية على عاتق قيادتهم السياسية.

وشددت الدكتور دعاء زهران، على أن الدولة المصرية قادرة على حماية أمنها القومى، كما أن الجميع يقف على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية لدعم أية قرارات لحماية الأمن القومي المصري، وعدم المساس بالسيادة المصرية تحت أى مسمى، خاصة وأن سياسة الدولة المصرية الخارجية قائمة على احترام سيادة الدول وفى نفس الوقت إرساء السلام فى المنطقة بالكا.