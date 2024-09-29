وزارة الرياضة تنتهى من تجديد 160 معلباً بمراكز الشباب بـ 22 محافظة

نجحت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى فى الانتهاء من إنشاء واحلال وتجديد ما يقرب من 160 ملعبا بمراكز الشباب فى 22 محافظة من محافظات الجمهورية وبجودة عالية للغاية وعلى الطراز العالمي.

ونجحت شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية فى تنفيذ كافة الأعمال داخل الـ 160 ملعبا التى تنوعت ما بين خماسى وتدريبى وقانونى ومتعدد أكريلك منذ بداية عام 2024 فى انجاز حقيقى، واتمام كافة الأعمال رغم كثرتها خلال العام الحالي والإنتهاء منها قبل نهايته.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بكافة الأعمال التى تمت حتى الآن وبالجودة العالية التى تم تنفيذ بها الملاعب المختلفة لتصبح جاهزة للاستخدام من قبل الشباب فى كافة محافظات الجمهورية، مؤكداً أن هناك خطة إحلال وتجديد بكافة المراكز من أجل تهيئة كافة الأجواء أمام شباب مصر واستغلال طاقاتهم الايجابية داخل مراكز الشباب المتعددة.

وأوضح وزير الرياضة أن الملاعب التى تم تنفيذها من خلال شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية ذات جودة عالية، وهو الأمر الذى يتم مراجعته بدقة تامة من جانب شركة المدن من أجل تسليم تلك الملاعب لمراكز الشباب المختلفة بجودة عالية.

وأشار "صبحي" إلى أن انجاز هذا العدد من مراكز الشباب يعد أمراً ايجابياً وسنعمل على تطوير كافة الهيئات الشبابية والرياضية باستمرار.

فيما أكد عمر بلبع رئيس مجلس ادارة شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة أن ما حدث انجاز غير مسبوق بعد أن نجحت شركة المدن فى إتمام تلك الأعمال فى وقت قياسى وبجودة عالية، معرباً عن سعادته بأداء الإدارة التنفيذية للشركة بقيادة محمد رائف عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة حيث يعد هذا الإنجاز تدعيماً لمجهودات وزارة الشباب والرياضة في رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية الرياضية، وإضافة منشئات ومراكز شباب وملاعب ومدن شبابية ومدن رياضية في سياق التأهيل المرجو لتصبح مصر قادرة علي استضافة بطولات عالمية ودولية.

وأوضح" بلبع" : لاشك أن البنية الرياضية المصرية في عهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد شهدت تطوراً كبيراً وشهدت نقلة حضارية غير مسبوقة بدعم من القيادة السياسية واهتمامها البالغ برعاية الشباب والنشء الرياضي.

فيما أكد محمد رائف عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذى لشركة المدن أنه كان حريص على المتابعة المستمرة مع كافة الجهات داخل مراكز الشباب بالمحافظات المختلفة من أجل اتمام تلك الأعمال فى الوقت المحدد لها، مؤكداً أن شركة المدن كانت حريصة على التنفيذ فى الوقت المحدد وبالدقة الكاملة.

وأشار رائف إلى أن الدكتور أشرف صبحى كان حريصاً على المتابعة اللحظية والاجتماع الدائم بمسئولى الشركة للمتابعة اللحظية بما تم وما يتم تنفيذه، مؤكداً أنه هناك العديد من الأعمال الأخري التى سيتم الإعلان عنها فى الوقت المناسب، كما أشار الى أن التنفيذ داخل الملاعب المختلفة تم وفقا للطراز العالمي ومن خلال استخدام الألوان فى الملاعب المختلفة مما يضفى جمالاً كبيراً على الملاعب .