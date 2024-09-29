محافظ البحر الأحمر يشارك في الاجتماع الأول لمجلس جامعة الغردقة

شهد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2024، الاجتماع الأول لمجلس إدارة جامعة الغردقة، في إطار زيارته للتهنئة ببداية العام الدراسي الجديد واستقلال الجامعة.

حيث استقبل الدكتور محفوظ عبد الستار رئيس الجامعة، والعمداء، وأعضاء هيئة التدريس، المحافظ فور وصوله إلى الجامعة، حيث تم التقاط صورة تذكارية عند مدخل الجامعة، في لحظة تعبيرية عن هذا الحدث المهم.

وقام المحافظ بجولة تفقدية شملت العديد من منشآت الجامعة، حيث بدأ بزيارة مركز التطوير الوظيفي، وهو أحد المراكز الحيوية التي تهدف إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل، ثم توجه إلى قاعة المحاضرات بكلية السياحة والفنادق، حيث التقى بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس. أعرب المحافظ عن تفاؤله بمستقبل الكلية التي تبدأ أول عام دراسي لها هذا العام، وأشاد بجهود الكلية في إعداد كوادر مهنية تلبي احتياجات قطاع السياحة.

كما قام اللواء عمرو حنفي بتفقد تجهيزات المطابخ والمطاعم داخل الكلية في جولة سريعة، مؤكدًا على أهمية هذه المنشآت في تقديم تدريب عملي للطلاب. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الجامعة لتقديم تعليم متميز يتماشى مع متطلبات سوق العمل السياحي.

بعد الجولة التفقدية، توجه المحافظ إلى القاعة الرئيسية بالجامعة، حيث تم الترحيب به لبدء الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجامعة. ونوه المحافظ بأهمية استقلال جامعة الغردقة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز التعليم الأكاديمي وتطويره في المحافظة. وأكد أن الجامعة ستظل جزءًا أساسيًا في تحقيق التنمية المحلية وتطوير الكوادر البشرية.

وخلال كلمته ، قال المحافظ: "إن مستقبل البحر الأحمر يعتمد بشكل كبير على أبنائها المتعلمين والمثقفين. فإن الجامعة ليست فقط مؤسسة تعليمية، بل هي شريك أساسي في تطوير المجتمع ورفع مستوى الوعي الثقافي والمعرفي." وأضاف أن الجامعة ستكون محطة انطلاق لأجيال من الشباب القادرين على الابتكار والمساهمة في بناء مستقبل مشرق للمحافظة ، و أشاد المحافظ بالدور الكبير الذي تقوم به الجامعة في توفير فرص تعليمية متميزة لأبناء البحر الأحمر، داعيًا أعضاء هيئة التدريس والطلاب إلى استغلال هذه الفرصة لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم. كما شدد على أن الجامعة ستكون شريكًا استراتيجيًا في تحقيق رؤية المحافظة المستقبلية في التنمية.

من جانبهم، أعرب طلاب كلية السياحة والفنادق عن سعادتهم ببدء الدراسة في كليتهم الجديدة، مؤكدين أنهم يتطلعون إلى اكتساب المهارات والمعرفة التي ستؤهلهم للعمل في مجالات السياحة والضيافة. وأشادوا بالتجهيزات الحديثة التي تم توفيرها في الكلية، والتي ستساعدهم على تطبيق ما يتعلمونه عمليًا.

وفى ختام زيارته ، أكد المحافظ على أهمية التعاون المستمر بين الجامعة والمحافظة لدعم الطلاب وتطوير البرامج الأكاديمية بما يتماشى مع متطلبات العصر ، معربا عن تفاؤله بمستقبل جامعة الغردقة واستقلالها الإداري والأكاديمي، مؤكدًا أن هذا الاستقلال سيتيح لها الفرصة للنمو والتطور بشكل أكبر، مما يعزز مكانتها كصرح علمي متميز على مستوى الجمهورية.