النائبة إيفلين متى: الدعم العيني يضمن وصوله لمستحقيه بشرط وجود لينك لتسجيل بيانات المواطنين بمعايير معينة

أشادت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني إجراء مناقشات موسعة حول التحول من الدعم العيني إلي الدعم النقدي.

وأكدت متى فى بيان صحفي له أنها تؤيد الإبقاء على الدعم العيني كما هو ، مقترحة أن يكون هناك لينك يسجل عليه المواطنون كقاعدة بيانات على مستوى الجمهورية فى جهة حكومية معينة منوط بها تسجيل بيانات المواطنين وفقا لمعايير معينة تحددها الدولة للمستحقين ، حتى يصل الدعم إلى كافة مستحقيه.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن هذا اللينك يسجل عليه المواطن، بحيث إذا سجل المواطن فى محافظة أخرى، يظهر فى قاعدة البيانات أنه سجل فى محافظة أخرى قبل ذلك، وإذا كان لديه شقة أو عقار أو سيارة بإسمه ستظهر من خلال هذا اللينك وأن تكون هناك أرقام متسلسلة واضحة لأسماء المواطنين على قاعدة البيانات ، بحيث يتم الاستفادة من وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضحت أن ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه سيضمن ألا نكرر الخطأ الذى حدث فى معاش تكافل وكرامة ، حينما حصل عليه أشخاص لديهم أراضي زراعية وأملاك ، فى الوقت الذي يوجد فيه أشخاص تستحق معاش تكافل وكرامة ولم تحصل عليه.