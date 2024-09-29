تين هاج يكشف كيفية تعامله مع موقعة توتنهام

كشف المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، كيفية تعامله مع مواجهة توتنهام المرتقبة، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد تين هاج في تصريحات مع قناة "مانشستر يونايتد"، ما السبب وراء اعتماده على اللاعبين أصحاب السرعات من بداية المباراة، فقال تين هاج: "بالتأكيد هذا سيساعدنا، لأن توتنهام يمتلك أيضا سرعات في الخط الخلفي".

وتابع: "توتنهام ولاعبيه يلعبون أيضا بدفاع متقدم، ولهذا يجب أن نستغل المساحات خلفهم، مما يجعلنا بحاجة للسرعات".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد تعثر في مباريات عديدة خلال الموسم الحالي، بعدما جاء في المركز الحادي عشر بـ 7 نقاط.