لحظة انتشال جثمان حسن نصر الله (شاهد)

عرضت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مقطع فيديو يوثق لحظة انتشال جثمان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، من الحفرة التى خلفتها الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وأوضح الفيديو عملية رفع الجثمان من داخل الحفرة التي أحدثها القصف، والتي تقدر عمقها بأكثر من 30 مترًا.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي، شن يوم الجمعة الماضية سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية البيروت، تسببت في اغتيال حسن نصر الله، وإصابة عشرات المواطنين ونسف أكثر من 6 مباني.

وأشارت المصارد إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق أكثر من 80 قنبلة على مقر حزب الله في بيروت، وتزن القنبلة أكثر من 2000 رطل.

اغتيال نصر الله لن يؤثر في قوة "حزب الله" البشرية وترسانته العسكرية

كما أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "حزب الله" لا يزال يمتلك آلاف المقاتلين المدربين جيداً وترسانة هائلة من الأسلحة، وذلك على الرغم من اغتيال أمينه العام، حسن نصر الله.

وقال حزب الله بشكل متكرر أن هدف إسرائيل بعودة المستوطنين إلى شمال البلاد لن يتحقق ما لم يتوقف العدوان على غزة، مشدداً على استعداده التام لمواجهة أي غزو بري للبنان أو حرب شاملة ضد إسرائيل.

وفي سياق التصعيد، أشار متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إلى أن حزب الله أطلق 6800 صاروخ منذ بداية التوترات الحدودية.

من جانبها، ذكرت الباحثة في مركز "كونترول ريسكس"، دينا عرقجي، أن الحزب كان يمتلك في عام 2006 حوالي 15 ألف صاروخ، وهذا العدد تضاعف لأكثر من 10 مرات على الأقل.

وأفاد موقع الجيش الإسرائيلي أن حزب الله، تحت قيادة نصر الله، يفتخر بقوة عسكرية تتراوح بين 20 ألف و25 ألف مقاتل، إضافةً إلى عشرات الآلاف في الاحتياط.

وتعتبر وحدة "الرضوان" من الوحدات الرئيسية في الحزب، حيث تشتهر بكفاءتها القتالية وأهميتها الاستراتيجية في النزاعات الإقليمية. تضم هذه الوحدة آلاف العناصر المدربة، ومن بينهم من لديهم خبرة ميدانية من الحرب السورية.

كما تُظهر القدرات التسليحية لحزب الله أنه يشبه جيش دولة متوسطة الحجم، إذ يمتلك أكثر من 150 ألف صاروخ وقذيفة، بما في ذلك صواريخ فجر-5 وزلزال-2 المصنعة في إيران.