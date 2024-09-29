نقابة المحامين المصرية تدين حادث اغتيال حسن نصر الله

ادانت نقابة المحامين المصرية، العمل الارهابي الذي ارتكبته عصابات الغدر الصهيوني بالجنوب اللبناني، وأدى إلى اغتيال السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، المعروف بمواقفه الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية.



واكدت نقابة المحامين، أن اغتيال «نصر الله» بهذه الطريقة البربرية الوحشية سوف يؤدي إلى دخول لبنان والمنطقة برمتها في دوامة من العنف والصراعات التي لن تقف على حدود، وأنه ولابد من محاسبة المسؤول المحرض والمنفذ من عصابات الكيان الصهيوني عن تلك الجريمة النكراء.



وتدعو نقابة المحامين، الشعب اللبناني، أن يلتف حول حكومته وأن يتجاوز تلك التحديات ويرتفع فوق الأحزان والمصالح مهما كانت، ويعمل على تخفيف المعاناة، وأن يحافظ لبنان على وحدة التراب اللبناني، وأن يكون وطنًا لكل أبنائه.



وتتوجه النقابة بخالص الدعاء بأن يتغمد الله الفقيد السيد حسن نصر الله، بواسع الرحمة وعظيم المغفرة الحسنة، مع خالص العزاء للشعب اللبناني عامة، وأحرار المقاومة في العالم أجمع.