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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

دي يونج: "كان هناك اتفاق مع برشلونة بشأن إصابتي"

دي يونج
دي يونج

كشف لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تفاصيل إصابته وموعد عودته لصفوف البلوجرانا.

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وقال الدولي الهولندي في تصريحات عبر قناة "برشلونة وان": "بالتأكيد، لقد كانت فترة صعبة للغاية، الابتعاد عن كرة القدم التي أحبها أكثر من أي شيء آخر كان معقدًا".

وأكمل: "عند مشاهدة فريقك يلعب وأنت لا يمكنك مساعدته بجانب عدم المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا الماضية مع هولندا يكون أمرًا صعبًا".

وأردف: "بالتأكيد، كان هناك حديث حول ما إذا كان عليَ إجراء عملية جراحية أم لا، وما رأي النادي؟ هل لديهم رغبة فيها وأنا لا؟ لكن كل هذا غير صحيح، كان هناك اتفاق بعدم إجراء أي عملية".

الجدير بالذكر أن برشلونة تلقي خسارة مدوية من أوساسونا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي شهدت أخطاء دفاعية كبيرة للاعبي البلوجرانا.

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