الأوبرا تواصل تلقي طلبات المشاركة في مسابقة مهرجان الموسيقى العربية

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد رئيس المهرجان والمؤتمر، تلقي طلبات الراغبين فى التسجيل بالمسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة ٣٢ من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي يديره الدكتور خالد داغر ويقام فى الفترة من ١١ وحتى ٢٤ اكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.



يستمر تلقى الطلبات حتى يوم الأحد ٦ أكتوبر، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني، كما يتيح الفرصة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين فى المنافسة على جوائزها.

قال الدكتور خالد داغر مدير المهرجان والمؤتمر، ان مسابقة هذا العام تتضمن أربعة أقسام مع توفير فرص متكافئة لجميع الراغبين فى المشاركة من مصر ومختلف الدول، وإتاحة الفرصة للراغبين فى المشاركة من ذوي الهمم.

وتضم ٤ اقسام الأول يحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى ويخصص للغناء العربي للشباب للفئة العمرية من ١٧ الي ٤٠عاما، وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بإجمالي ١٣٥ ألف جنيه ويشترط على المتسابق أداء أحد الأعمال الغنائية لـ سيد درويش وأغنية من أختياره، القسم الثانى ويحمل أيضا اسم الدكتورة رتيبة الحفنى ويخصص للغناء العربى للأطفال من سن ٦ إلى ١٦ عاما.

وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بإجمالي ٩٠ ألف جنيه ويشترط على المتسابق أداء احد الأعمال الغنائية لـ سيد درويش إلى جانب أغنية من اختياره.



أما القسم الثالث يحمل اسم عبده داغر، تم تخصيصه للعزف المرتجل على آلات التخت العربى (القانون، العود، الكمان، الناي، التشيللو)، واشترط أن يكون عمر المتقدم من ١٨ حتى ٤٥ عامًا، يقوم بأداء حر وارتجالى للآلة المشاركة وتصل مجموع جوائزه إلى ١٣٥ ألف جنيه تمنح لثلاثة فائزين.

اما القسم الرابع خصص للتوزيع الموسيقي الأوركسترالى واتيح الإشتراك به لجميع الأعمار، حيث يقدم المتسابق توزيعا أوركستراليا لأحد أعمال سيد درويش وتم رصد مبلغ ١٠٠ ألف جنيه كجائزة للعمل الفائز.