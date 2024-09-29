الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

شباب الأهلي ٢٠ عامًا يتفوق على الزمالك بدوري مرتبط اليد

بوابة الوفد الإلكترونية

تفوق فريق شباب النادي لكرة اليد مواليد 2004 بالنادي الأهلي على الزمالك بعد أن حقق فوزا مهما على حساب الأبيض، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مسا  السبت على صالة الزمالك، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

txt

سلة الأهلي يتعاقد مع اللاعب رامي ابراهيم قادمًا من سبورتنج

شهدت المباراة أداء قويِّا من جانب الفريقين، وقدم خلالها لاعبو الأهلي مستوى مميزًا، لينجح الفريق في تحقيق الفوز بنتيجة 33-32.

وأشاد الجهاز الفني بما قدمه اللاعبون خلال المباراة من أداء فني وبدني، أسهم في تحقيق الفوز، وهو ما يمثل دافعا للاعبين من أجل تقديم عروض قوية خلال الفترة المقبلة.

مواد متعلقة

جوميز ومعاونوه يغادرون القاهرة بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي
الجريدة الورقية