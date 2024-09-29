حسين لبيب يكشف حقيقة المفاوضات مع رمضان صبحي وتطورات ملف زيزو

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عدم صحة الأنباء المتعلقة بمفاوضات النادي مع رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، لتعزيز صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح لبيب في حديثه خلال برنامج "لعبة والثانية" مع الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة "ميجا إف إم" : "قصة رمضان صبحي تشبه أي صفقة أخرى، وسنستشير المدرب جوزيه جوميز حول كل ما يتعلق بالانتقالات."

وعن الأنباء التي تفيد بعقد جلسة مع رمضان صبحي، تساءل لبيب بشكل ساخر: "هل سأجلس معه وأنا في السعودية مثلاً؟"

فيما يتعلق بتجديد عقد أحمد سيد "زيزو" والإبقاء عليه في النادي، قال لبيب: "دعونا نعمل بشكل صحيح. هناك العديد من اللاعبين في أندية مختلفة تنتهي عقودهم، مثل زيزو، لذا يجب أن يكون الحديث شاملاً ولا يقتصر على لاعبي الزمالك فقط."

الزمالك: مكافأة السوبر ستسدد الديون ونستعد لصفقات جديدة وتطورات تجديد عقد زيزو



أكد هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المبالغ التي سيحصل عليها النادي من الفوز بكأس السوبر الأفريقي ستُستخدم لتسديد ديون النادي.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام، عبر برنامجه "+90" على قناة النهار، أضاف شكري: "ستُستثمر المبالغ التي سنحصل عليها من اللقب في تسديد مستحقات خالد بوطيب وأتشمبونج، ثنائي الفريق السابق".

وفيما يتعلق بعقد اللاعب زيزو، قال: "زيزو يعشق الزمالك وجماهيره، وقرار تجديد عقده في يد الإدارة. علينا أن نضغط على أنفسنا، وهو أيضًا، حتى نتلاقى في نقطة محددة للتجديد، هناك خطوات في طريق التجديد خلال الفترة الحالية".

