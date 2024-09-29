دراسة: تناول الفواكه المجففة غير آمنة على الصحة

يمكن للفواكه المجففة أن تحقق العديد من الفوائد الصحية، ولكن فقط إذا كانت لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالجسم، وإن تناول الفواكه المجففة المنتجة صناعياً غير آمن لصحة الإنسان، وقد نشرت صحيفة ZIV.ru الإلكترونية رأي الخبراء العلميين.

ويعتقد العلماء أن أفضل طريقة لإثراء نظامك الغذائي بالفواكه المجففة هي إعدادها في المنزل من الفواكه الطبيعية، وفي حديثه عن سبب ضرورة شراء الفواكه المجففة الجاهزة بعناية فائقة، لاحظ العلماء: في الإنتاج، غالبًا ما تستخدم المكونات الضارة والخطرة لتحسين مظهر المنتج.

وأوضح الباحثون أننا نتحدث عن ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد الكبريت والدهون المهدرجة، وعلى سبيل المثال، يقوم منتجو المشمش المجفف والزبيب بمعالجة الثمار بثاني أكسيد الكبريت كمادة حافظة.

كما يتم إضافة ثاني أكسيد الكبريت إلى الفواكه المجففة، والذي يستخدم للحفاظ على اللون الأصلي للفاكهة وحماية المنتج من البكتيريا.

هذه المضافات الكيميائية يمكن أن تسبب العديد من المشاكل في الجسم، وإن الكبريت المضاف أثناء إنتاج الفواكه المجففة يساهم في حدوث اضطرابات في المعدة والجهاز التنفسي، ويثير الربو، كما ينشط الدهون التي تساهم في تكوين لويحات الكوليسترول في الأوعية الدموية بالإضافة إلى ذلك، فإن ثاني أكسيد الكبريت، عند دخوله الجسم، يهيج الغشاء المخاطي في الأمعاء.

هل هذا يعني أنه من الأفضل التخلي عن الفواكه المجففة نهائيا؟

لا، لا تزال الفواكه المجففة مصدرًا ممتازًا للفيتامينات والمعادن ووفقا للأطباء، فإن الفواكه المجففة مفيدة لأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقر الدم، والميل إلى تجلط الدم، وكذلك للإمساك، وإذا تم شراء الفواكه المجففة في المتجر، فيجب غسلها جيدا في الماء الساخن.