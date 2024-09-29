فحص 260 ألف تلميذ بالفيوم خلال مبادرة الكشف عن الانيميا

قامت إدارة السن المدرسة فى مديرية الصحة بالفيوم، بتدريب 75 ممرضة للعمل بمبادرة الانيميا والتقويم، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية بداية لبناء إنسان وبرعاية الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وبالتعاون مع هيئة التأمين الصحى فرع الفيوم بقيادة الدكتور أحمد سعد مدير الفرع.

وقد نظمت إدارة السن المدرسى بقيادة الدكتور يحيى فخر الدين مدير الإدارة تدريبا لعدد 75 ممرضة من إدارات (سنورس - إطسا - مركز الفيوم) استعدادا لفحص 260 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية للعام الدراسى 2024\2025 ضمن مبادرة الانيميا والتقزم ويشمل الفحص قياس الوزن والطول وتحليل الهيموجلوبين ويتم إحالة الحالات الإيجابية (انيميا -تقزم -سمنة) إلى التامين الصحى لتلقى العلاج.



قام بالتدريب كل من الدكتور يحيى فخر الدين مدير ادارة السن المدرسى، ومهندس محمود على من شركة الأجهزة الطبية والدكتورة عبير يوسف مدير إدارة مكافحة العدوى بالتأمين الصحى.

تم التدريب بقاعة التامين الصحى بالتنسيق مع الدكتورة رشا جمعة مدير ادارة التدريب بالتامين الصحى.

وقد تم التدريب على مدار يومين :-

اليوم الأول: كان الحضور من تمريض التأمين الصحي.

اليوم الثانى: للريف والحضور كان من تمريض مديرية الصحة بالمحافظة.

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