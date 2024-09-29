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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

سلة الأهلي يتعاقد مع اللاعب رامي ابراهيم قادمًا من سبورتنج

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع رامي إبراهيم لتدعيم الفريق الأول لكرة ‏السلة رجال لمدة موسمين قادما من سبورتنج.‏

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وأوضح العوضي أن اللاعب وقع علي عقود انضمامه للفريق لمدة موسمين، وتم الانتهاء من كافة ‏الإجراءات الخاصة بقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.‏

وأكد العوضي أن اللاعب يمثل إضافة كبيرة للفريق بعدما نال ثقة الجهاز الفني، وضم اللاعب يأتي ‏في ضوء تدعيم صفوق الفريق بعناصر مميزة من أجل استمرار الفريق في حصد البطولات خلال الفترة القادمة

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