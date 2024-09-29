سلة الأهلي يتعاقد مع اللاعب رامي ابراهيم قادمًا من سبورتنج
أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع رامي إبراهيم لتدعيم الفريق الأول لكرة السلة رجال لمدة موسمين قادما من سبورتنج.
وأوضح العوضي أن اللاعب وقع علي عقود انضمامه للفريق لمدة موسمين، وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
وأكد العوضي أن اللاعب يمثل إضافة كبيرة للفريق بعدما نال ثقة الجهاز الفني، وضم اللاعب يأتي في ضوء تدعيم صفوق الفريق بعناصر مميزة من أجل استمرار الفريق في حصد البطولات خلال الفترة القادمة