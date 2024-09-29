سلة الأهلي يتعاقد مع اللاعب رامي ابراهيم قادمًا من سبورتنج

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع رامي إبراهيم لتدعيم الفريق الأول لكرة ‏السلة رجال لمدة موسمين قادما من سبورتنج.‏

وأوضح العوضي أن اللاعب وقع علي عقود انضمامه للفريق لمدة موسمين، وتم الانتهاء من كافة ‏الإجراءات الخاصة بقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.‏

وأكد العوضي أن اللاعب يمثل إضافة كبيرة للفريق بعدما نال ثقة الجهاز الفني، وضم اللاعب يأتي ‏في ضوء تدعيم صفوق الفريق بعناصر مميزة من أجل استمرار الفريق في حصد البطولات خلال الفترة القادمة