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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

طائرة الأهلي يواصل دعم صفوفه بضم لاعب طلائع الجيش

بوابة الوفد الإلكترونية

قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، قال إنه تم التعاقد مع مصطفى جابر، قادما من طلائع الجيش لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة بالأهلي خلال الفترة المقبلة.

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‏‎وأضاف العوضي أن اللاعب وقع على عقود انتقاله للنادي لمدة 4 مواسم، بعد إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالتعاقد.

‏‎وأوضح مدير النشاط الرياضي أن مصطفى جابر يمثل إضافة قوية لفريق رجال الطائرة، نظرًا لما يملكه من مقومات فنية مميزة.

‏‎وينافس فريق «رجال الطائرة» على العديد من الألقاب هذا الموسم سواء على الصعيد المحلي أو البطولات القارية وكأس العالم للأندية

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