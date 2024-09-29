طائرة الأهلي يواصل دعم صفوفه بضم لاعب طلائع الجيش

قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، قال إنه تم التعاقد مع مصطفى جابر، قادما من طلائع الجيش لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة بالأهلي خلال الفترة المقبلة.

‏‎وأضاف العوضي أن اللاعب وقع على عقود انتقاله للنادي لمدة 4 مواسم، بعد إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالتعاقد.

‏‎وأوضح مدير النشاط الرياضي أن مصطفى جابر يمثل إضافة قوية لفريق رجال الطائرة، نظرًا لما يملكه من مقومات فنية مميزة.

‏‎وينافس فريق «رجال الطائرة» على العديد من الألقاب هذا الموسم سواء على الصعيد المحلي أو البطولات القارية وكأس العالم للأندية