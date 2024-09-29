الأمم المتحدة: اليمن تمثل أحد أبرز بؤر التلوث بالألغام الأرضية

قالت الأمم المتحدة، إن اليمن تمثل أحد أبرز بؤر التلوث بالألغام الأرضية على مستوى العالم.

وأضافت في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وأذاعته الفضائية اليمنية "تحتل اليمن المرتبة الثالثة بين البلدان الأكثر تضررًا بالألغام الأرضية ومخلفات الحرب من المتفجرات، ففي عام 2022 وحده، سجلت البلاد أكثر من 500 ضحية بسبب هذه المخاطر.

وتابع البيان "لقد خلفت سنوات الحرب في اليمن آثاراً مدمرة على البلاد، بما في ذلك التلوث الواسع النطاق بمخلفات الحرب المتفجرة ، وتشكل هذه المخلفات المميتة من الحرب تهديداً مستمراً لشعب اليمن، وخاصة النساء والأطفال".

وأوضح البيان أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، يعملان على توسيع نطاق عمليات مكافحة الألغام التي تشتد الحاجة إليها في جميع أنحاء البلاد .