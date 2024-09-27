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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

اليمن تستعد للإعلان عن عملية نفذتها أمس في تل أبيب

العميد يحي سريع متحدث
العميد يحي سريع متحدث جماعة أنصار الله

قال العميد يحي سريع، متحدث جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين" اليوم الجمعة، إنه سيعلن عن تفاصيل عملية عسكرية نفذتها اليمن، في عمق العدو الصهيوني بفلسطين المحتلة سيكون في تمام الساعة 2:30 عصرا بتوقيت اليمن.

ومن المتوقع أن تكون العملية التي نفذتها اليمن، هي الضربات التي تم توجيهها إلى تل أبيب أمس الخميس بصواريخ باليستية، واستهدفت منازل المستوطنين.

 

وقالت أمس القناة 12 الإسرائيلية، إن 17 مستوطن أصيبوا أثناء الهروب للملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب.

كما أصيبت فتاة في حادث سيارة انحرفت عن الطريق وقت تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب.

 

 

 

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