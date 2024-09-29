أنشيلوتي يحذر نجوم الريال قبل ديربي مدريد

أرسل المدير الفني الايطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد تحذيرا قويا للاعبي فريقه قبل ساعات من المواجهة الهامة والمرتقبة أمام اتلتيكو مدريد على ملعب الواندا ميتروبوليتانو ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري الأسباني.

ويملك ريال مدريد وأيضا اتلتيكو مدريد بقيادة المدير الفني دييجو سيميوني فرصة تضييق الفارق مع المتصدر برشلونة بعد الخسارة المفاجئة التي تلقاها الفريق الكاتالوني مساء السبت أمام اوساسونا على ملعب السادار بأربعة أهداف مقابل هدفين ولذلك فهي فرصة مهمة لريال مدريد لتعويض التعادل في مباراتي ريال مايوركا ولاس بالماس في بداية الدوري لهذا الموسم.

ونقلت الماركا الإسبانية عن كارلو انشيلوتي تحذيره للاعبي ريال مدريد من ضرورة استغلال كل الفرص التي ستتاح لهم أمام مرمى اتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز في مباراة صعبة على طريق الاحتفاظ بلقب الليجا حيث لا يرغب انشيلوتي في فقد أي نقاط جديدة تتيح لبرشلونة فرصة جديدة للاستمرار على القمة بفارق مريح.

وأضافت الماركا أن انشيلوتي أرسل تحذيرا آخر للاعبيه يتضمن ضرورة عدم الحصول على إنذارات بسهولة خلال المباراة حيث أبدى انشيلوتي امتعاضه من حصول لاعبي ريال مدريد على الكثير من الإنذارات في الأسابيع الماضية خاصة من خلال الاعتراض على الحكام حتى كشفت الإحصائيات أن ريال مدريد هو الفريق الأكثر حصولا على إنذارات في الدوري الأسباني حتى الآن.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن كارلو انشيلوتي أكد للاعبي ريال مدريد أن مباراة مثل: مباراة اتلتيكو مدريد لن تتحمل على الإطلاق إمكانية حصول أي لاعب على كارت أحمر واستكمال المباراة بعشرة لاعبين.