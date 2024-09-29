المنيا الأولى في تنفيذ مبادرة "مشروعك"

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، حصول محافظة المنيا على المركز الأول، في إجمالي عدد المشروعات المنفذة ضمن مبادرة "مشروعك"، على مستوى الجمهورية.

ونفذت المحافظة 23,5 ألف مشروع بتكلفة تجاوزت 3 مليارجنيه، وتم توفير أكثر من 159.2 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، حتى نهاية شهر سبتمبر الجارى.

وأكد المحافظ، اهتمام الدولة بتنمية الصعيد، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للشباب، وتعظيم دوره في تنفيذ تلك المشروعات، بإعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المبادرة تقدم قروضا ميسرة للعديد من الفئات لتمويل مشروعات محدودي الدخل، والتي تحتاجها القرى مما يساهم في تحقيق البعد الإجتماعي للتنمية ، بالتخفيف من حدة البطالة بخاصة بين الشباب والنساء بالقرى.

الجدير بالذكر أن مبادرة "مشروعك"، تهدف إلى تنمية المشروعات الإستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم، إلى جانب مكافحة الهجرة الداخلية وخفض معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات، لتمكينهم من المشاركة فى سوق العمل، وتعزيز ثقافة العمل الحر، من خلال منح التمويل اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030