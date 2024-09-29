رئيس ازهر الغربية يناشد الطلاب للمشاركة في مبادرة “تحدي ”

جدد فضيلة الشيخ عبداللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، دعوته لطلاب المنطقة للمشاركة في مبادرة "تحدي علوم المستقبل"، المقدمة من اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.

والتي تقام تحت رعاية مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية التربوية، يأتي هذا بعد انطلاق المبادرة في وقت سابق ودعوة الطلاب للمشاركة فيها من مختلف معاهد المنطقة، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على دعم الطلاب وتنمية مهاراتهم في مجال التكنولوجيا.

وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة الابتكار ودعم المواهب، من خلال تنفيذ أول مسابقة مخصصة للطلاب الموهوبين في مجالات التكنولوجيا الحديثة على مستوى الوطن العربي.

تعمل المبادرة على تعزيز قدرات الطلاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم، بالإضافة إلى تمكينهم من أساسيات الذكاء الاصطناعي والإنترنت، وذلك لإعدادهم لمهن المستقبل.

وتشمل شروط المشاركة في المسابقة، التي بدأت فترة التقدم لها في 1 سبتمبر 2024، تكوين فرق تتألف من طالبين إلى ثلاثة طلاب من أي دولة عربية، بإشراف شخص لا يقل عمره عن 18 عامًا.

يتم تقسيم المشاركين إلى فئات عمرية وتقييمهم بناءً على معايير تشمل التصميم، التفكير الابتكاري، استخدام التكنولوجيا، والمهارات الشخصية مثل العرض والتواصل.

كما تخصص العديد من الجوائز القيمة للفائزين لتحفيزهم على المشاركة والإبداع.