يتقدمهم رئيس جامعة الأزهر والنواب.. الطلاب يستقبلون العام الدراسي الجديد بتحية العلم

استهل طلاب جامعة الأزهر العام الدراسي الجديد، اليوم الأحد، بتحية العلم يتقدمهم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والأستاذ محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب، والدكتورة هبة سعودي، منسق الأنشطة الطلابية لفرع البنات، والدكتور أحمد سامي، منسق الأنشطة الطلابية لفرع البنين، وإدارة التربية العسكرية بالجامعة، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات.

وعقب الانتهاء من الفعاليات التي بدات بتحية الوطن قدم فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى أبنائه الطلاب والطالبات باستقبال العام الدراسي الجديد، سائلًا المولى -عز وجل- أن يكون عام خير وبركة على مصرنا الحبيبة وأزهرنا الشريف.

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لأساتذة الكليات؛ لتعاونهم الصادق وإخلاصهم وتفانيهم في أداء رسالتهم العلمية وإسهاماتهم في سبيل نهضة الوطن وتقدمه.

إدارة رعاية الطلاب نظمت مسابقة ثقافية تحت مسمى: «مسابقة القراءة الحرة»

وحث رئيس الجامعة الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب في الجامعة وفي جميع الكليات بالقاهرة والأقاليم، موضحًا أن إدارة رعاية الطلاب نظمت مسابقة ثقافية تحت مسمى: «مسابقة القراءة الحرة» جوائزها 25 ألف جنيه، داعيًا الطلاب إلى الحرص على الاشتراك في مثل هذه المسابقات التي تثري الفكر وتنير العقل.

ونبه رئيس الجامعة خلال الجولة على أهمية الالتزام بالحضور بنسبة لا تقل عن 75℅ حتى لا يحرم الطالب من دخول الامتحان.

كما نبه رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام باللغة العربية الفصحى في قاعات الدراسة وخارجها؛ حفاظًا على الهوية الإسلامية وحفاظًا على لغة الضاد لغة القرآن الكريم ووعائه.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة قام بجولة تفقدية لكليات قطاع الدراسة أمس السبت تفقد خلالها انتظام العملية التعليمية في يومها الأول في كليات: أصول الدين، واللغة العربية، والشريعة والقانون.