الجامعة العربية تدرس وضع خطة إعلامية موحدة لقضايا البيئة

أكد الوزير مفوض فالح المطيري، مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، على أهمية دور اللجنة العربية في وضع خطة إعلامية موحدة للتعاطي مع قضايا البيئة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقرارات مجلس وزراء الإعلام العرب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة ممثل المملكة الأردنية الهاشمية علاء الزيود، وبمشاركة ممثلي وزارات وأجهزة الإعلام في عدد من الدول العربية.

" التوعية البيئية"

في كلمته أمام الاجتماع، أوضح المطيري أن تشكيل اللجنة جاء بناءً على مقترح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر خلال الدورة العادية (52) لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت بالرباط. الهدف من هذا المقترح هو نشر التوعية والثقافة البيئية، والاهتمام بقضايا البيئة وحمايتها، وتشجيع السلوك البيئي الإيجابي، وترسيخ الدور العربي في المنظومة المتعددة الأطراف، بما في ذلك مواجهة انعكاسات ظاهرة الاحتباس الحراري في ضوء قرارات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ عام 2022.

"توحيد الجهود الإعلامية "

وأشار المطيري إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية دعت الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الإعلامية إلى تقديم مرئياتهم وجهودهم الوطنية في التعاطي مع قضايا البيئة إعلامياً، بهدف توحيد تلك الرؤى والجهود وصياغة خطة إعلامية عربية موحدة. وقد تلقت الأمانة مرئيات من عدة دول عربية، منها مصر، والعراق، السعودية، الكويت، الجزائر، الأردن، قطر، والمغرب.

"الإعلام البيئي: نحو مستقبل أخضر"

من جانبه، أكد الدكتور علاء الزيود، المستشار الإعلامي للسفارة الأردنية بالقاهرة ورئيس الاجتماع، على أهمية الإعلام البيئي وضرورة أن يكون جزءاً من الإدراك والمعرفة والثقافة التي يجب أن يتمتع بها الصحفيون والإعلاميون، مشيراً إلى تصاعد الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والمجال الصحي. وشدد على أهمية تدريب الصحفيين والإعلاميين ليكونوا قادرين على كتابة مقالات متعلقة بالبيئة تستند إلى مصادر موثوقة.