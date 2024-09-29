مصرع مدرس غرق في ترعة نجع حمادي بسوهاج

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثة مدرس في العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج لقي مصرعه أثناء سيره على حافة ترعة نجع حمادي إنزلقت قدماه وسقط بها ولعدم إجادته السباحة توفي غرقا وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول يفيد تلقي القسم بلاغًا بغرق شخص بترعة نجع حمادي بدائرة القسم .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة وتم إنتشال الجثة وبالفحص تبين غرق "صبري . ج . ا . م" 49 سنة مدرس يقيم دائرة مركز أخميم وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وبسؤال افاد شقيقه "أحمد . ج . ا . م" 43 حداد يقيم دائرة القسم أفاد بأنه أثناء سير شقيقه المذكور علي حافة الترعه المشار إليها إنزلقت قدمه وسقط بها ولعدم إجادته السباحة توفي غرقاً ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات على قطعة أرض نتج عنها إصابة سائق باشتباه كسر بعظام الجمجمة وشقيفه بجرح رضي بفروة الرأس طرف أول وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وإصابة حاصل على بكالوريوس بجرح رضي بالرأس وكدمة باليد اليمنى وشقيقه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم طرف ثان وجرى ضبط طرفي المشاجرة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .

وإنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "عاطف . ك . ع . ع" 42 سنة سائق مصاباً باشتباه كسر بعظام الجمجمة وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وشقيقه "حماده . ك . ع . ع" 37 سنة مبيض محارة مصاباً بجرح رضي بالرأس ونجل عمومتهما "محمد . ع . ز . ج" 55 سنة صاحب مخبز .

وطرف ثان "محمد ع ع ع" 41 سنة حاصل علي بكالوريوس مصاباً بجرح بالرأس وكدمة باليد اليمنى وشقيقيه "ممدوح . ع . ع . ع" 45 سنة عامل مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و"عصام . ع . ع . ع" 49 سنة سائق الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإلقاء الطوب والحجارة وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول بسبب خلافات على قطعة أرض بذات الناحية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .