الأندية الأوربية تتفق على موعد جديد للانتقالات الصيفية المقبلة

أكدت مصادر صحفية إسبانية أن الاتحادات الكروية الأوربية الكبرى اتفقت على مواعيد جديدة للانتقالات الصيفية اعتبارا من الموسم المقبل 2025 / 2026.

وكانت أندية عدة في أغلب الاتحادات الأوربية قد طالبت الاتحادات المحلية بتعديل مواعيد فترة الانتقالات الصيفية لتتوافق مع موعد بداية البطولات المحلية في كل الدول الأوربية وإغلاقها مع بداية الموسم حتى لا تتم عمليات بيع وشراء للاعبين بعد انطلاق الدوري في مختلف الدول الأوروبية.

وأكدت صحيفة الماركا الإسبانية أن اتفاقا قد تم بحيث يتم إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في كل الأندية الأوربية يوم 15 أغسطس وهو ما يعني أن فترة الانتقالات الصيفية ستغلق قبل انطلاق بطولات الدوري في الدول الخمس الكبرى.

في المقابل أكدت الماركا أنه لن يحدث أي تغيير خلال فترة الانتقالات الشتوية والتي تبدأ في 2 يناير وتنتهي في 3 فبراير من كل عام.