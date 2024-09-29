غدا إجتماع اللجنة الطبية لضمان سلامة اللاعبين بالبطولة العربية لكرة السلة

يعقد غدا الاثنين إجتماع اللجنة الطبية الخاصة بالبطولة العربية لكرة السلة رقم ٣٦ لضمان سلامة اللاعبين بالبطولة

واكد "حازم الرجال" مدير بطولة الأندية العربية لكرة السلة رجال رقم 36 بأنه تقرر عقد اجتماعا غدا الاثنين 30 الجاري الساعة الرابعة عصرا بين اللجنة الطبية المنبثقة عن اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة "محمد مصيلحي" مع أطباء الاندية المشاركة وذلك للإتفاق علي كل التفاصيل الخاصة التي تضمن سلامة اللاعبين والمدربين والاجهزة المعاونة .. كما سيتم خلال الاجتماع تحديد اسماء المستشفيات التي تعاقدت معها اللجنة المنظمة لعلاج اي حالة تتعرض للاصابة

تقرر إعادة القرعة الخاصة بالبطولة العربية لكرة السلة وذلك عقب اعتذار عدد من الاندية حيث تقام القرعة غدا الاثنين فى حضور مدير البطولة الكابتن حازم الرجال وقيادات الاتحاد العربى للسلة

ومن المقرر أن تقام البطولة بالأسكندرية التى يستضيفها نادي الأتحاد السكندري .فى الفترة من ١-١٢ اكتوبر المقبل

وقد استقبلت اللجنة المنظمة إستقبلت خطابات إعتذار أربعة أندية عن المشاركه في البطولة العربية وعلي رأسهم فريقي " بيروت - الأنطواني " نظرا للأحداث الجارية في دولة لبنان الشقيقه ، بينما تقدم كل من " الترجي الجزائري - سلا المغربي " بالأعتذار عن المشاركه في البطولة نظرا لوجود صعوبات في عملية الطيران المحيطة بهم .