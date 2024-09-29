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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

تعاون جديد بين جامعة ساكسوني مصر و"تأهيل" لتنمية مهارات التميز 

جانب من توقيع بروتوكول
جانب من توقيع بروتوكول التعاون

وقعت مذكرة تفاهم بين جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجية، ومؤسسة تأهيل لتنمية مهارات التميز.

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وقام بتوقيع المذكرة الأستاذة الدكتورة غادة بسيوني القائم بأعمال رئيس الجامعة وشروق زيدان المدير التنفيذي لتأهيل. 

ويعد توقيع مذكرة التفاهم نقطة محورية للتعاون بين مؤسستين يسعى كلاهما إلى دعم التعليم الفني والمهني وتطوير التكنولوجيا في مجال العلوم التطبيقية.

وتسعى هذه المذكرة إلى دعم برامج التبادل بين الطلاب في مختلف التخصصات، تطوير البرامج الدراسية وضمان عملية التعليم المستمر وإعطاء الأولوية لطلاب مدارس تأهيل مع مراعاة القوانين واللوائح التي تنص عليها وزارة التعليم والتعليم الفني.

كما تشمل المذكرة امكانية المشاركة في السيمينارات وورش العمل لمركز التعليم المستمر، التعاون الدولي والابتكار بالجامعة.
 

 

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